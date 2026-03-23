Referendum Giustizia 2026 le previsioni basate sull’affluenza e cosa dicono i precedenti – I risultati in diretta

Ultimo giorno di votazioni per un referendum sulla giustizia presentato per mesi come questione esclusivamente tecnica e che invece, alla luce dei risultati dell’affluenza, appare come quesito capace di mobilitare la popolazione italiana quasi certamente per più della metà degli aventi diritto al voto. Oggi si può ancora votare dalle 7 alle 15, poi inizia lo spoglio e quindi la pubblicazione degli exit poll e delle tendenze elettorali (per tutti i dubbi pratici e la spiegazione dei quesiti consulta il vademecum di Open sul Referendum). I precedenti referendum costituzionali. Ieri sera, alle 23, la percentuale dell’ affluenza si è chiusa al 46,07%. 🔗 Leggi su Open.online

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