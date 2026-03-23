La vittoria del ‘No’ al Referendum relativo alla riforma della Giustizia trova ampio spazio sui media internazionali. La chiave di lettura comune è che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esca “ indebolita ” dall’esito delle urne. “La sconfitta al referendum rende Meloni più vulnerabile politicamente”, scrive il Guardian mentre il Financial Times parla di “sonora battuta d’arresto” per la premier e il governo. ‘ Politico ‘ mette in luce come la sconfitta al referendum “indebolisce” la posizione politica di Meloni, “soprattutto in vista delle elezioni generali previste entro la fine del prossimo anno”. The Guardian Financial Times Un’analisi condivisa pure da Libération. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: “Meloni indebolita”

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