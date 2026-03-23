Referendum Giustizia 2026 | in Campania il record dei No tre regioni per il Sì

Nel Referendum sulla Giustizia 2026, il No è in vantaggio in molte regioni italiane, quando le sezioni non sono state ancora del tutto scrutinate, ma i dati iniziano a consolidarsi. Dai dati presenti sul portale Eligendo del Ministero dell’Interno, la Campania guida le regioni italiane che hanno votato No, con il 65,48% delle preferenze espresse contro la riforma della giustizia (il sì è al 33,91%). Seguono la Sicilia con il 61,25% dei No (sì al 38,75%) e la Basilicata con 60,34% per il No (il Sì è al 39,66%). Di seguito le altre regioni: Liguria (57,56% sì e 43,44% no);. Sardegna (59,22% No e 40,78% sì);. Toscana (No 58,12% e 41,88% il Sì);. Emilia Romagna (57,11% no e 42,89% sì);. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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