Referendum Giustizia 2026 | i risultati a Foggia e in provincia e l' affluenza alle urne

Il dato dell'affluenza alle urne a Foggia e nei 60 comuni della provincia. I risultati, chi ha vinto tra il sì e il no Si è chiusa alle 15 in punto la finestra sul referendum confermativo per il quale gli italiani sono stati chiamati a recarsi alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo. A differenza dei referendum abrogativi, non è previsto il raggiungimento del quorum, cioè la partecipazione del 50% + 1 degli elettori. Questo il quesito sottoposto agli elettori sulla scheda verde formulato agli aventi diritto al voto. “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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