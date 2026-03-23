Referendum Giustizia 2026 come hanno votato i foggiani | tutti i risultati del ' Sì' e del ' No'

Foggia fa la voce grossa dei ‘no’ e con oltre il 60% traina la Capitanata che si è opposta alla riforma costituzionale sulla Giustizia promossa dal centrodestra e dal Governo Meloni. Il fronte del ‘no’ al Referendum ha prevalso anche in quei comuni governati da sindaci di centrodestra, ad esempio ad Apricena e a Ascoli Satriano. A Carpino e Torremaggiore, invece, governati da sindaci di centrosinistra, ha prevalso il ‘sì’. In provincia di Foggia ha votato ‘no’ il 55,42% degli elettori che domenica 22 e lunedì 23 marzo si sono recati ai seggi nelle 652 sezioni di 61 comuni: in 123.715 si sono opposti al quesito referendario, mentre 99.545 - pari al 44,58% - si sono espressi a favore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

Referendum costituzionale sulla giustizia 2026: come hanno votato gli italiani all’estero: saranno decisivi?Gli italiani iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, hanno votato per posta nel referendum costituzionale del 22 e 23...

Leggi anche: Marche, tutti i risultati del referendum sulla giustizia: No al 54%, Sì al 46% a metà delle sezioni. Mappa in diretta

Referendum giustizia, Di Pietro e Colombo spiegano perchè votare il Sì e il NO

Approfondimenti e contenuti su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: le norme sui permessi [GUIDA].

Referendum Giustizia 2026: perché ha vinto il NoL'Italia ha parlato. E lo ha fatto con una chiarezza che non lascia spazio a interpretazioni di comodo: ecco perchè ha vinto il no ... notizie.it

Referendum Giustizia 2026, la vittoria del ‘No’ sui giornali stranieri: Meloni indebolitaLa vittoria del 'No' al Referendum relativo alla riforma della Giustizia trova ampio spazio sui media internazionali. La chiave di lettura comune è che la ... lapresse.it

Referendum giustizia: le prime parole di Giorgia Meloni facebook

#intanto Giuseppe Conte commenta il risultato del referendum sulla giustizia e le conseguenze politiche nella maggioranza di governo x.com