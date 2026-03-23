I primi dati ufficiali e le proiezioni del referendum costituzionale sulla giustizia del 23 marzo 2026 delineano una vittoria del “No”, attestato tra il 53% e il 54%. Mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, celebra il risultato come una difesa della Costituzione, la maggioranza di governo minimizza l’impatto politico della consultazione. L’affluenza nazionale si è attestata sopra il 58%, rivelando però un’Italia spaccata tra un Nord favorevole alla riforma e un Centro-Sud orientato verso il mantenimento dello status quo. Ce l’abbiamo fatta! Viva la Costituzione! pic.twitter.com9qWImTvXhE — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 23, 2026 Lo spoglio delle schede, iniziato subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 15:00, ha mostrato fin dalle prime battute un orientamento chiaro dell’elettorato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Referendum giustizia 2026, avanti il No: schiaffo al Governo o difesa della Costituzione?

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Landini: Governo vuole cambiare Costituzione, va difesa democrazia

Referendum giustizia, il no di Landini alla riforma: “Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia”“La maggioranza dei cittadini italiani se parli di separazione delle carriere non sa di cosa stai parlando, ma sa perfettamente, invece, se ad...

Referendum giustizia, il no di Landini: Governo vuole mettere in discussione la costituzione

Una selezione di notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi no; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito; Referendum giustizia, alle 12 ha votato il 14,88%.

Referendum giustizia 2026, i risultati: chi ha vinto. Urne chiuse: secondo gli Istant Poll di Swg avanti il NoI risultati del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 aggiornati in tempo reale: chi ha vinto tra il Sì e il No ... tpi.it

Toscana, i risultati del referendum: lo spoglio in diretta. Il no avanti al 57%Urne chiuse per l’atteso voto sulla riforma costituzionale. Ecco i dati sull’affluenza e i risultati elettorali in Toscana e Umbria ... lanazione.it

Al Referendum sulla giustizia ha vinto il No. Il Comitato per il Sì: “Ce l’abbiamo messa tutta, nessun rimpianto”. La terza proiezione di Tecnè vede il Sì al 45,7% e il No al 54,3% #referendum #giustizia #mattino5 facebook

Referendum giustizia, l'affluenza finale: quasi due elettori su tre si sono recati alle urne x.com