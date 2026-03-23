Nella sala dell'Associazione nazionale magistrati del Tribunale di Napoli, una cinquantina di toghe rosse si sono riunite, champagne alla mano, per festeggiare il risultato del referendum. In prima linea il Procuratore generale Aldo Policastro, assente Gratteri Si sono chiusi "col botto" per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, a Napoli magistrati esultano per vittoria del NO con "Bella Ciao" e "Chi non salta Meloni è" - VIDEO

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Referendum, magistrati napoletani festeggiano il "No" con cori contro la Meloni e "Bella Ciao" - VIDEOLa vittoria del “no” al Referendum sulla Giustizia è stato accolto con canti e brindisi da alcuni magistrati napoletani.

Referendum, vince il No: a Napoli i magistrati brindano e cantano “Bella Ciao” (video)Si canta ‘Bella ciao‘ nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo...

Una raccolta di contenuti su Bella Ciao

Temi più discussi: Referendum Giustizia, fronte No chiude campagna. Meloni: Non temo contraccolpi; Referendum, Bersani: C'è chi dedica il Sì a Berlusconi o a Garlasco. Noi dedichiamo il No ai 28 magistrati uccisi da mafia e terrorismo; Referendum sulla giustizia, ha vinto il No con il 53,9%-54%; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23.

Giustizia, il No travolge il Referendum sui magistrati voluto dal Governo. Magistrati a Napoli cantano Bella ciaoI numeri non sono definitivi, alle ore 16.44 lo spoglio ha interessato più della metà delle sezioni. Ma l’indicazione che arriva restituisce un risultato netto: al Referendum conservativo recante Nor ... giustizianews24.it

Referendum, a Napoli i magistrati brindano cantando Bella ciaoScene di festa a Napoli dopo l’esito del referendum sulla giustizia. Magistrati e rappresentanti dell’Anm distrettuale si sono riuniti per celebrare il risultato, tra brindisi e momenti di forte emozi ... affaritaliani.it

Si canta 'Bella ciao' nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare. Tra i presenti il pg presso la Corte d facebook

Anm, festa grande negli uffici di Napoli: champagne e "Bella ciao" #anm x.com