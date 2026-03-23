Referendum Fratoianni e Bonelli | Vittoria per la democrazia Meloni sconfitta politicamente non ha il coraggio di andare dai giornalisti

Da ilfattoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quella di oggi è una grandissima vittoria, è una vittoria della Repubblica, della Costituzione, è una vittoria di chi vuole un Paese nel quale la legge sia uguale per tutti, di chi dice no ai pieni poteri, è una vittoria della democrazia in questo Paese e poi è anche una vittoria di chi da tempo indica l’urgenza di un’alternativa politica ad una pessima destra di governo che si è giocata tutte le sue carte”. Così Nicola Fratoianni ha commentato la vittoria del No al Referendum. Con lui anche Angelo Bonelli che ha parlato direttamente Meloni: “Ha detto che andrà avanti con determinazione, non poteva dire peggiore cosa. Di fronte a un voto così massiccio lei cosa fa? Dice che va avanti con determinazione? Basta, bisogna avere rispetto del voto degli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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