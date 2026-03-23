“Quella di oggi è una grandissima vittoria, è una vittoria della Repubblica, della Costituzione, è una vittoria di chi vuole un Paese nel quale la legge sia uguale per tutti, di chi dice no ai pieni poteri, è una vittoria della democrazia in questo Paese e poi è anche una vittoria di chi da tempo indica l’urgenza di un’alternativa politica ad una pessima destra di governo che si è giocata tutte le sue carte”. Così Nicola Fratoianni ha commentato la vittoria del No al Referendum. Con lui anche Angelo Bonelli che ha parlato direttamente Meloni: “Ha detto che andrà avanti con determinazione, non poteva dire peggiore cosa. Di fronte a un voto così massiccio lei cosa fa? Dice che va avanti con determinazione? Basta, bisogna avere rispetto del voto degli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Fratoianni e Bonelli: “Vittoria per la democrazia. Meloni sconfitta politicamente, non ha il coraggio di andare dai giornalisti”

Articoli correlati

Referendum Giustizia, Bonelli: "Meloni grande sconfitta, ora costruiamo un'alternativa"Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, festeggia a Roma la vittoria del No al referendum sulla Giustizia.

Referendum giustizia, Bonelli: Sconfitta per Meloni, incredibile che abbia detto che andrà avanti – Il video(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2026 "Innanzitutto grazie agli italiani e alle italiane.

Referendum, AVS: Meloni sconfitta politicamente, ha vinto la democrazia

Altri aggiornamenti su Referendum Fratoianni e Bonelli...

Temi più discussi: Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi a Roma il popolo del no al referendum; Referendum, la piazza del No adesso ci crede: Li fermeremo; Referendum: Tutti insieme per il No. Il 18 Marzo, in piazza del Popolo a Roma, chiusura della campagna referendaria; Referendum, chiusura campagna No. Schlein: 'Ogni voto fa differenza'.

Chi ha vinto il referendum. Schlein: C’è maggioranza alternativa. Conte: Avviso di sfrattoReferendum, la parola a chi ha vinto. Da Elly Schlein a Giuseppe Conte. Da Angelo Bonelli a Nicola Fratoianni. Da Carlo Calenda a Matteo Renzi, che dopo il no degli italiani sulla sua riforma costituz ... repubblica.it

Referendum, la sinistra pensa di aver vinto le elezioni. Schlein: Tutti a piazza del Popolo!Da Maurizio Landini a Elly Schlein, dalla premiata ditta Bonelli-Fratoianni a Giuseppe Conte, tutta la sinistra festeggia il successo del No al ... iltempo.it

Non era difficile prevedere che, essendo diventato il voto sul referendum un voto politico, l’affluenza sarebbe cresciuta facebook

La dichiarazione del ministro #Nordio in merito al risultato del #referendum. x.com