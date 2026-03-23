Ecco gli exit poll del voto sul Referedum della giustizia. Rai apre Sì 49% (47-51) e No 51% (49-53), salvo limature dell'ultimo secondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, ecco gli exit poll. Chi è davanti fra Sì e No

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