Referendum dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio | Meloni dimissioni

Da periodicodaily.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – ‘Meloni dimissioni’. E’ lo slogan urlato durante il sit in dopo la vittoria del No all referendum per la giustizia davanti a Montecitorio, dove sventolano bandiere di Potere al popolo e Usb. ‘’Giorgia Meloni devi andartene, vattene’’, cantano i manifestanti dalla piazza.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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