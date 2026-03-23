Referendum dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio | Meloni dimissioni
(Adnkronos) – ‘Meloni dimissioni’. E’ lo slogan urlato durante il sit in dopo la vittoria del No all referendum per la giustizia davanti a Montecitorio, dove sventolano bandiere di Potere al popolo e Usb. ‘’Giorgia Meloni devi andartene, vattene’’, cantano i manifestanti dalla piazza. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Articoli correlati
I magistrati esultano per la vittoria del No al Referendum: cori al tribunale di Napoli, baci e abbracci all’Anm a Milano – VideoGioiscono i magistrati da Milano a Napoli dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia.
Referendum Giustizia, Schlein provoca Meloni dopo la vittoria del No: "Tolto diritto al voto ai fuorisede"Poco dopo il responso delle urne, che ha decretato la vittoria del No al referendum sulla Giustizia, la segretaria del Pd Elly Schlein ha attaccato...
Tutti gli aggiornamenti su Referendum dopo vittoria del No cori al...
Temi più discussi: Referendum: perché votare Sì; Come si vota al referendum sulla giustizia; Chi perderà il referendum non potrà fingere che nulla cambi; Riforma della giustizia, cosa cambierebbe con il via libera al referendum: i testi a confronto.
Referendum, dopo vittoria del No opposizione all'attacco: E' un avviso di sfratto, Meloni da oggi è anatra zoppaDopo la vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia l'opposizione va all'attacco del governo di Giorgia Meloni leggendo il segnale arrivato dalle urne come una bocciatura politica da ... adnkronos.com
Champagne e bella ciao: il video della festa dei magistrati dopo la vittoria del no al referendumSi canta 'Bella ciao' nella saletta dell'Anm del tribunale di Napoli dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. today.it
REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA Il No ha trionfato al Referendum sulla Giustizia 2026. I risultati definitivi dell'affluenza regione per regione: https://fanpa.ge/FLZVy facebook
Referendum: gli elettori di Pd e Avs votano compatti, nella Lega l’astensione maggiore x.com