Referendum costituzionale 2026 i risultati in diretta

L’andamento dell’affluenza al referendum costituzionale del 2026 ha subito attirato l’attenzione di partiti, osservatori e analisti politici, perché fin dalle prime rilevazioni è apparso chiaro che la partecipazione sarebbe stata uno degli elementi centrali della consultazione. I dati raccolti nel corso della giornata di domenica 22 marzo hanno infatti mostrato una crescita progressiva e costante, segnale di un interesse superiore a quello che molti si aspettavano alla vigilia. Alla prima rilevazione ufficiale delle ore 12, l’affluenza si è attestata al 14,9%. Un dato che, letto da solo, non consentiva ancora interpretazioni definitive, ma che ha comunque fornito una prima indicazione utile sulla risposta degli elettori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Quando escono i risultati del referendum costituzionale 2026, gli orari di exit poll, proiezioni e dati definitivi, ecco dove vederliIl 22 e 23 marzo 2026 si è tenuto il referendum costituzionale e gli italiani sono in attesa dei risultati ufficiali: scopriamo quando escono e dove...

Leggi anche: Referendum Giustizia 2026, affluenza record: oggi exit poll e risultati in diretta

REFERENDUM 2026 | Risultati in diretta - Gli italiani al voto

Una selezione di notizie su Referendum costituzionale

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum Costituzionale: si vota il 22 e 23 marzo 2026.

Referendum giustizia 2026, i risultati: chi ha vinto. Urne chiuse: secondo gli Istant Poll di Swg avanti il NoI risultati del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026 aggiornati in tempo reale: chi ha vinto tra il Sì e il No ... tpi.it

RISULTATI REFERENDUM GIUSTIZIA 2026, AFFLUENZA AL TOP | Diretta spoglio, orari exit poll: chi vince Sì vs NoRisultati Referendum Costituzionale Giustizia 2026: diretta orari exit poll e proiezioni, cosa cambia con la riforma Nordio e quali scenari ... ilsussidiario.net

#omnibus Gianluca Di Feo commenta il dato di affluenza al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia x.com

Seconda giornata del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. E il boom dell’affluenza a dare una prima indicazione: alle 23 di ieri domenica 22 marzo ha votato il 45% degli italiani, mentre in Puglia l’affluenza si è fermata al 39%. Alle 23 dunque facebook