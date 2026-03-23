“Meloni può dire quel che vuole ma non può trascurare che arriva dalla popolazione un avviso di sfratto rispetto al fallimento di un’unica riforma vera che hanno portato in 4 anni”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte commenta dalla sede del partito i dati dello spoglio delle urne sul referendum della giustizia. “Il governo non può pensare di proseguire senza assumersi la responsabilità politica di questo passaggio – aggiunge – e noi lo batteremo alle urne”. Vince il No: l’abbiamo scampata bella. Ma ecco perché leggo questo risultato come un pareggio Per sempre giovani. Questo No è una vittoria dei ragazzi che vogliono contare Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum, magistrati in festa per il “miracolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Conte: “La vittoria del No è un avviso di sfratto per Meloni. Il governo non ha fatto una riforma in 4 anni”

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Referendum, Conte: Vittoria è avviso di sfratto al governo

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La maggioranza degli italiani che ha votato al referendum sulla Giustizia ha scelto il "NO", che si aggira intorno al 53,7%. Boom di affluenza alle urne: il dato definitivo si attesta intorno al 58,9%. La mappa dei risultati per regione e per comune https://shortu facebook

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