Referendum Conte | La vittoria del No è un avviso di sfratto per Meloni Il governo non ha fatto una riforma in 4 anni

Da ilfattoquotidiano.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Meloni può dire quel che vuole ma non può trascurare che arriva dalla popolazione un avviso di sfratto rispetto al fallimento di un’unica riforma vera che hanno portato in 4 anni”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte commenta dalla sede del partito i dati dello spoglio delle urne sul referendum della giustizia. “Il governo non può pensare di proseguire senza assumersi la responsabilità politica di questo passaggio – aggiunge – e noi lo batteremo alle urne”. Vince il No: l’abbiamo scampata bella. Ma ecco perché leggo questo risultato come un pareggio Per sempre giovani. Questo No è una vittoria dei ragazzi che vogliono contare Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum, magistrati in festa per il “miracolo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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