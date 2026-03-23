Referendum conferenza stampa del M5s dopo il voto | la diretta con Conte

Conferenza stampa del Movimento 5 stelle a scrutinio del referendum sulla giustizia ancora in corso ma col No già largamente vincitore. Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum, la galleria degli orrori di comunicazione del governo è infinita: persino B. sarebbe inorridito Alessandra Todde legittimata nel suo ruolo di presidente della Regione Sardegna, la decisione della Corte d’appello di Cagliari In Veneto il voto per il referendum batte quello per le suppletive alla Camera: l’affluenza alle 23 è più alta di 6 punti Referendum, ostacoli al voto dei rappresentanti di lista fuorisede.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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