Referendum che exploit Modena corre a votare La città sfiora il 60% Tra le prime in Italia

Voto al referendum sulla giustizia sentito in provincia di Modena dove l’affluenza ieri è stata superiore alla media nazionale: in città in particolare i votanti sfiorano il 60 per cento, quota tra le più alte in Italia. In generale, in tutti comuni della provincia il numero di elettori che si sono recati alle urne è stato ragguardevole. Il distacco di Modena sulla media nazionale si è intuito già alle 12 quando rispetto al 14,83% del resto d’Italia, a Modena hanno votato il 19,32 per cento degli elettori. A distinguersi sono stati Modena città, Carpi, Bastiglia, Fanano, Frassinoro, tutti sopra i 20 punti percentuale. Il dato più basso invece sono stati Zocca e Sestola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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