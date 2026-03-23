Riaperti dalle 7 i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Il primo giorno di voto sulla riforma della giustizia si è chiuso alle 23 di domenica 22 marzo con un’ affluenza al 46,07 per cento, oltre ogni aspettativa. Le percentuali parziali superano infatti già i precedenti referendum costituzionali per i quali le urne erano rimaste aperte due giorni: in occasione della consultazione del 2020 sul taglio dei parlamentari, alla stessa ora, sei anni fa, aveva votato il 39,4 per cento degli aventi diritto (il giorno dopo si sarebbe arrivati al 51,12 per cento). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, boom di votanti: alle 23 di domenica affluenza al 46 per cento

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 23 di domenica al 46,07%: chi può vincere con il boom di votiAffluenza alta al referendum sulla Giustizia: alle 23 del primo giorno il dato è al 46,07%, dopo il 38,9% delle 19.

Referendum sulla giustizia, affluenza alle ore 23 di domenica oltre 46%: chi può vincere con il boom di votiAffluenza alta al referendum sulla Giustizia: alle 23 del primo giorno il dato è superiore al 46%, dopo il 38,9% delle 19.

Contenuti e approfondimenti su Referendum boom di votanti alle 23 di...

Temi più discussi: Referendum, boom di votanti: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Onda referendum, boom di votanti in provincia di Cuneo e nel capoluogo. Superata la media nazionale; Referendum Giustizia: affluenza al 15% alle 12, dato decisivo per l'esito.

Referendum, affluenza boom. Si vota fino alle 1546 per cento nel primo giorno di urne. Record al Nord ma il Sud arranca. Sicilia ferma al 35. I sondaggisti: esito imprevedibile. Inevitabili le ... avvenire.it

Affluenza boom al referendum sulla giustizia, è record al Nord: ecco le Regioni con la più alta percentuale di votantiReferendum sulla giustizia, affluenza record al 46% e stime verso il 60% finale: Partecipazione forte al Nord, più bassa al Sud. greenme.it

Il sorprendente dato sull’affluenza al referendum sulla giustizia è un dato che racconta la voglia della gente di partecipare. Un segnale inatteso e in controtendenza con i precedenti continui cali d’affluenza che fa ben sperare, in un mondo in fiamme. A cura di facebook

Referendum riforma giustizia, oggi si vota dalle 7 alle 15: affluenza record x.com