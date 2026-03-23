C’è un silenzio particolare quando una notizia del genere arriva: quello che somiglia a un colpo secco, improvviso, capace di cambiare l’aria in una stanza in un secondo. Proprio mentre il Paese resta incollato all’attesa dei numeri, una scelta personale si trasforma in un caso pubblico e scuote un equilibrio già fragilissimo. Nel cuore di un clima rovente, tra tensioni, sospetti e nervi scoperti, ai piani alti di un’istituzione simbolo si apre una crepa che nessuno può fingere di non vedere. Le voci correvano da ore, ma quando la decisione diventa reale l’effetto è lo stesso: la sensazione di essere davanti a un punto di non ritorno. ( Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, arriva la decisione shock: “Si è dimesso”

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