Referendum all’ultima scheda | negli exit poll avanti il No

Le urne hanno chiuso alle 15 di lunedì e i giochi sono fatti: dal primo exit poll sul referendum relativo alla riforma della Giustizia è in avanti il Sì Referendum all’ultima scheda: nei primi istant poll di Opinio Rai il No è avanti di circa due punti, Swg su La7 dà una forchetta di +1+2 per il No, Tecne Mediaset +1,5 NO. Youtrend +2 il No per Sky ma sarà instant poll e non exit. Il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul referendum costituzionale accredita infatti il Sì tra il 47 e il 51% e il No tra il 49 e il 53%. La copertura del campione è dell’83%. Per il primo exit poll realizzato da Mediaset, il No si assesterebbe fra il 49 e il 53 per cento ed il Sì fra il 47 ed il 51 per cento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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