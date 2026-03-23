Referendum affluenza record Mattarella vota a Palermo
Il Referendum sulla Giustizia segna un record di affluenza. Seggi aperti fino alle 15. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato ieri nella sua Palermo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Referendum, affluenza record. Mattarella vota a Palermo
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