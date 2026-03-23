I dati dell'affluenza a Nordest superano la media nazionale del 45,85% (dato delle 23): il Veneto raggiunge il 50,29% e il Friuli Venezia Giulia il 48,52%. E la prima giornata di voto è per lo più un insieme di istantanee, con il Guardasigilli Carlo Nordio che vota nella sua Treviso, una provincia che fa registrare un abbondante 50% di affluenza. Se per promuovere o bocciare la riforma su cui ha messo la faccia l'ex magistrato, questo si vedrà. Nel frattempo, però, è un dato certamente da annotare. Nordio si è presentato insieme alla moglie alle scuole Gabelli di viale Cadorna, intorno a mezzogiorno. Strette di mani, consegna del documento e rapido passaggio nell'urna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Referendum, affluenza record in Veneto e Friuli: ai seggi già oltre la metà degli elettori. I dati di ogni provincia

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, seggi aperti: in Bergamasca chiamati alle urne oltre 846mila elettori

Leggi anche: Referendum, seggi aperti: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 i primi dati sull'affluenza

Una raccolta di contenuti su Referendum affluenza record in Veneto e...

Temi più discussi: Referendum giustizia: alle 23 affluenza record oltre il 45%; Referendum, boom di votanti: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum giustizia, affluenza record; Giustizia, affluenza referendum oltre 38%. I DATI COMPARATI.

Referendum giustizia, la diretta e i risultati dalle 15. Affluenza record alle 23 di ieri: oltre il 46%Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: affluenza record sopra il 46% nel primo giorno di voto, chi vince tra il Sì e il No alla riformaI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, lunedì 23 marzo, fino alle 15. Affluenza record sopra il 46% per la prima giornata di consultazione. I cittadini sono chi ... fanpage.it

Referendum, nel Cosentino affluenza al 29,16% alle 19: Calabria ancora sotto la media nazionale facebook

Referendum, boom di votanti: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca x.com