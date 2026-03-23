Si aspetta per l’esito. Nella giornata di ieri, 22 marzo, si sono chiusi i seggi per la prima giornata del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma gli italiani potranno recarsi ancora alle urne fino alle 15 di oggi. Ieri, alle 23 l’affluenza ha raggiunto il 46,07%, un dato record per un referendum con due giorni di votazione, superiore a qualsiasi altra consultazione costituzionale del terzo millennio. La partecipazione varia molto tra le regioni: in testa Emilia-Romagna con il 53,69% e Toscana con il 44,7%, mentre la più bassa si registra in Sicilia con il 34,94%. Questo equilibrio rende difficile qualsiasi previsione sull’esito finale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Referendum, affluenza record e sfida ancora aperta

Articoli correlati

L’affluenza al referendum sulla giustizia va oltre le attese, e la partita è ancora apertaNella prima giornata di voto per il referendum sulla riforma della giustizia ha votato il 46,07 per cento degli aventi diritto, pari a circa ventuno...

Leggi anche: Referendum, affluenza record. Mattarella vota a Palermo

Una raccolta di contenuti su Referendum affluenza record e sfida...

Temi più discussi: Boom di votanti al referendum: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum, affluenza record: oltre il 46% e scenario imprevedibile secondo i sondaggisti; Referendum: urne aperte fino alle 15. Affluenza oltre il 46%. Meloni: importante partecipare; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23.

Meloni: Affluenza record? Una buona notiziaLa premier vota a Spinaceto e commenta i dati sulla partecipazione al 46 per cento. Dalle 15 raccontiamo i risultati del voto e le reazioni di comitati e politica ... ilfoglio.it

Referendum 2026, l'affluenza record al primo giorno. Attesi gli exit poll dopo la chiusura dei seggiUrne aperte fino alle 15 di oggi per il referendum sulla riforma della giustizia. Con la chiusura dei seggi sono attesi exit poll e prime proiezioni, che daranno le prime indicazioni sull’esito del vo ... wired.it

Conte e la gaffe con la tessera elettorale #Conte #Referendum #Voto #Giustizia #Meloni #Affluenza facebook

Referendum, le news in diretta: oggi si vota fino alle 15, poi i risultati. Meloni rompe il silenzio x.com