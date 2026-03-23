Referendum affluenza finale al 63,47% in Veneto | Tutte le province oltre il 50%

Urne chiuse alle ore 15 in tutta Italia. Veneto sesta regione italiana per numero di votanti: in Emilia Romagna il record di elettori, Sicilia maglia nera. Nonostante gli scrutini vedano in vantaggio il No, a Nordest a vincere è stato il Sì Sono arrivati poco dopo le 16.30 di lunedì 23 marzo i dati ufficiali sull'affluenza alle urne in Veneto per il Referendum sulla Riforma della Giustizia. Rispetto a domenica sera il Veneto è scivolato al sesto posto tra le regioni italiane con l'affluenza più alta. L'Emilia Romagna è la regione dove si è votato di più con il 66,67% di affluenza, in Sicilia invece l'astensione più alta con il 46,13% di votanti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, chiuse le urne: nelle Marche ha votato il 63%. L'affluenza nelle cinque provinceUrne chiuse per il referendum costituzionale confermativo della riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pm, sul nuovo...

Veneto, lo spoglio e i risultati del referendum sulla riforma della giustizia in diretta: affluenza al 63% in regioneLa percentuale degli aventi diritto che si è espressa sulla riforma della giustizia in Veneto è attorno al 63%.

Contenuti utili per approfondire Referendum affluenza finale al 63 47 in...

Temi più discussi: Boom di votanti al referendum: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum, su l'affluenza: alle 23 oltre il 46%. Roma e Milano tra le prime, male Campania e Calabria; Ogni voto conta L’affluenza al referendum sulla giustizia va oltre le attese, e la partita è ancora aperta; Giustizia, ecco come sono andati tutti i precedenti referendum italiani. Rush finale per la Riforma Giustizia. VADEMECUM, DATI e INFOGRAFICA.

Referendum Giustizia: No in vantaggio, affluenza record (intorno al 58,9%)Urne chiuse per il referendum sulla riforma della giustizia. Boom di affluenza, con il 58,9% degli aventi diritto che si è recato alle urne. No in vantaggio. panorama.it

Affluenza al referendum della giustizia: il dato definitivo sfiora il 59%. Ecco dove si è votato di piùLe urne si sono chiuse alle ore 15. La regione con più elettori alle urne è stata l’Emilia Romagna, seguita da Toscana e Umbria. Maglia nera alla Sicilia ... quotidiano.net

Ultim'ora - Referendum Giustizia: la prima proiezione di Opinio Italia per Rai facebook

Referendum giustizia, exit poll Rai: No 49-53% Sì 47-51% x.com