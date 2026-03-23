referendum affluenza boom

Appelli ad andare a votare, polemiche, denunce, dediche, spillette incriminate, madri costituenti (citate) e partigiani. La fredda domenica di marzo in cui va in scena il primo giorno di voto per il referendum sulla riforma della giustizia – è possibile votare anche oggi con seggi aperti dalle ore 7 alle 15 – registra conferme – le immancabili contestazioni – e novità. La prima, totalmente inaspettata, riguarda l’ alta affluenza al voto, trainata dalle regioni del Nord: alle 12 aveva votato il 14,92% degli aventi diritto, alle 19 l’affluenza ha sfiorato il 39%, alle 23 ha superato il 46%. Il dato di mezzogiorno ha subito fatto capire la temperatura della sfida: alle urne è andato il doppio di elettori rispetto al giugno dell’anno scorso, quando si votò sui cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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