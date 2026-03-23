Referendum a Parma il No ha vinto con 114,821 voti 53,14%

I dati del Comune capoluogo alla chiusura dello spoglio. De Pascale: «Grande soddisfazione per l'affluenza più alta d'Italia in Emilia-Romagna» Si è concluso con la vittoria del No il referendum sulla riforma della Giustizia promossa dal Governo di Giorgia Meloni. In Emilia-Romagna si è registrata l’affluenza più alta d’Italia con il 66,67 (a Parma 64,76 per cento) per cento degli elettori.Guardando invece più da vicino il risultato elettorale, a Parma il No ha vinto con il 53,14 per cento, pari a 114,821 voti, contro il Si che ha registrato 101,263 voti per una percentuale del 46,86. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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