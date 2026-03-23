Tempo di lettura: 3 minuti Quando è ormai chiara la netta vittoria del No, esplode l’euforia nella sala dell’Anm al Tribunale di Napoli. Si stappa lo spumante, tra le decine di magistrati presenti, riuniti per seguire lo spoglio del referendum. Partono anche i cori: da “ Bella Ciao ” a “ Uniti “, in risposta alla (affossata) separazione delle carriere. “ Il dato oggettivo e chiaro è che questa riforma la voleva Gelli con la P2 e poi Berlusconi” dice il procuratore generale Aldo Policastro. Un concetto già espresso nelle scorse settimane. E costato a Policastro l’attacco del guardasigilli Carlo Nordio, per il quale il pg era degno di “disprezzo”, al punto che “non gli stringerebbe neanche la mano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Referendum, a Napoli la gioia dei magistrati tra cori e spumante. E Policastro attacca Nordio

Articoli correlati

Referendum Giustizia: in mezz’ora Nordio prima fa autocritica sui toni della polemica, poi attacca a testa bassa i magistratiDal "Ho contribuito ad alzare i toni" a "Rivendico ogni mia frase", l'incredibile performance di Nordio sul palco dell'Ansa Ammettere di aver...

I magistrati esultano per la vittoria del No al Referendum: cori al tribunale di Napoli, baci e abbracci all’Anm a Milano – VideoGioiscono i magistrati da Milano a Napoli dopo la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia.

Contenuti utili per approfondire Referendum a Napoli la gioia dei...

Temi più discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum, affluenza ore 23: Napoli al 38,38%, la Campania al 37,78% ma sotto la media nazionale; Referendum: affluenza ore 12.00 Comune di Napoli; Salta il convegno pro SI’ al referendum con le scuole: studenti e docenti smascherano la propaganda di governo!.

A Bologna affluenza record per il referendum. Male NapoliL’Emilia-Romagna traina la grande partecipazione alle urne. Mentre la Campania si posiziona al di sotto del dato nazionale ... repubblica.it

Referendum, ‘No’ in vantaggio: brindisi, ‘Bella Ciao’ e cori contro Meloni all’Anm di Napoli(Adnkronos) – Con il no in netto vantaggio al referendum sulla giustizia e avviato verso la vittoria – certificata ... cremonaoggi.it

REFERENDUM | Il dettaglio degli scrutini #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/elezioni/referendum_2026/elezioni_dati.shtmlt=9&q=1&x1=9_IE_1.xml#panel-dati facebook

#DanielaFumarola intervistata da “Il Riformista”: Sul #referendum x.com