MONREALE – I dati definitivi non lasciano spazio a interpretazioni: a Monreale il referendum sulle norme dell’ordinamento giurisdizionale si chiude con una netta affermazione del fronte del “No”, che raccoglie il 64,24% delle preferenze, contro un magro 35,76% di “Sì”. Un risultato che va oltre la semplice conta dei voti e che Raimondo Burgio, Segretario del PD locale e promotore del Comitato per il No, definisce come un vero e proprio atto di “resistenza civile”. Secondo Burgio, la vittoria non è figlia di logiche di scuderia, ma di una consapevolezza diffusa tra i cittadini: “Ho visto famiglie, giovani e artigiani entrare nei seggi con una determinazione silenziosa”, spiega il segretario. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Referendum a Monreale, stravince il No: Burgio (Pd) esulta

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