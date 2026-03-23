Referendum: scrutinate 39.755 su 61.533, oltre un terzo delle sezioni scrutinate. Il NO con 9.679.018 voti è al 54,28%, il SI con 8.152.327 è al 45,72%.. Referendum sulla “Separazione delle carriere dei Magistrati” sono oltre un terzo delle sezioni scrutinate e al momento risulta in vattaggio il NO con 9.679.018 voti è al 54,28%. Il SI, al momento, con 8.152.327 è al 45,72%. Si tratta di un dato parziale che, tuttavia, conferma gli “Exit Poll” che davano vittorioso il NO. Sono quasi 10 punti di distacco tra le due posizioni che nel corso della campagna elettorale sono divenute sempre più politiche ed ideologiche. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum 22 – 23 Marzo 2026: in vantaggio il NO

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