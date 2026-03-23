Real Madrid-Atletico Madrid | confermate le formazioni del derby

2026-03-22 21:00:00 Breaking news: I Blancos non possono permettersi errori. Il Real Madrid ospita l’Atletico Madrid al Santiago Bernabeu e ha bisogno di una vittoria nel derby per ridurre il divario con il Barcellona capolista della Liga a quattro punti. Il Barça ha allungato il vantaggio a sette con una vittoria per 1-0 sul Rayo Vallecano domenica scorsa. Una battuta d’arresto del Real Madrid contro i rivali cittadini ridurrebbe significativamente le speranze dei Blancos di colmare quel divario e aumenterebbe la pressione su Alvaro Arbeloa, che potrebbe affermare di aver risposto alle sue critiche con una vittoria complessiva per 5-1 sul Manchester City in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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