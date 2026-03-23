Ragazza trovata morta in pigiama davanti alla scuola | orrore in Italia

All’Eur, a Roma, la giornata è cominciata con quel silenzio strano che si sente quando qualcosa non torna. Un cortile di scuola, di solito attraversato da voci e zaini, è diventato all’improvviso un posto da evitare, da guardare da lontano. E in pochi minuti il quartiere si è ritrovato con una domanda sola, pesantissima. È successo tutto nelle prime ore del mattino, quando dentro il perimetro del liceo Vivona, in via della Fisica, qualcuno si è imbattuto in una scena che ha lasciato tutti devastati. Non un normale “incidente di percorso”, non una distrazione: un vero dramma, di quelli che cambiano l’aria di una strada. Il ritrovamento al liceo Vivona: l’allarme e i primi dettagli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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