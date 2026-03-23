Cosa: Uscita del nuovo singolo “Se resto solo” feat. Daniele Coccia Paifelman e Giandomenico Anellino. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 marzo. Perché: Una ballad reggae intima che celebra trent’anni di carriera con collaborazioni d’eccezione. La scena musicale romana ritrova uno dei suoi pilastri più solidi e amati: i Radici nel Cemento. La storica band, che da oltre tre decenni rappresenta il punto di riferimento per il reggae e i ritmi in levare nella Capitale, torna sotto i riflettori con il nuovo singolo Se resto solo. Pubblicato per l’etichetta Redgoldgreen Label, il brano segna un momento di profonda riflessione per il gruppo, che sceglie di abbandonare temporaneamente i toni più scanzonati o di denuncia sociale per abbracciare una dimensione squisitamente introspettiva e personale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Radici nel Cemento: il ritorno introspettivo con “Se resto solo”

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