Raccontare la vita la rinascita e la dignità al posto della cronaca della morte

( a skanews) – Emozione, consapevolezza e un forte impatto umano hanno segnato la VI edizione di Women for Women Against Violence – Camomilla Award, andata in onda sabato in seconda serata su Rai Uno. Un appuntamento che ha saputo distinguersi anche in una fascia oraria complessa, registrando un riscontro significativo e confermando la forza di un format unico nel panorama televisivo italiano. #MaipiùInvisibili. guarda le foto Ideato da Donatella Gimigliano, Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, e prodotto in collaborazione con Fondazione Med-Or, Siae e Acaia Medical Center, il programma continua a rappresentare un presidio raro e... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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