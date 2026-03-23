Roma, 23 marzo 2026 - Quando, di concerto con la sua Movistar Team, aveva indetto una conferenza stampa, il pensiero sul contenuto della stessa assumeva quasi i tratti della certezza: così è stato e Nairo Quintana ha annunciato che quella in corso sarà la sua ultima stagione da professionista. L'annuncio di Quintana. L'occasione buona per presentarsi davanti a microfoni e taccuini è stata data dalla Volta a Catalunya 2026, al via da oggi e con al foglio firma anche Remco Evenepoel, risolti i problemi logistici dovuti alla fitta nevicata che lo aveva bloccato sul Monte Teide in sede di allenamenti. Eloquenti le parole del colombiano nell'annunciare qualcosa che, in effetti, era nell'aria da mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quintana annuncia il ritiro a fine stagione: "Ma prima vivrò ogni corsa come una festa"

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L'addio del Condor Nairo Quintana annuncia il ritiro a fine 2026 dopo 17 anni di carriera. Giro 2014, Vuelta 2016, due volte secondo al Tour. Un corridore che ha ispirato un'intera nazione. #Ciclismo #VoltaCatalunya2026 https://www.tuttobiciweb.it/article/ facebook

Movistar, Nairo Quintana annuncia il ritiro: “Il ciclismo è stato la mia vita” x.com