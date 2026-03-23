Nella delusione per il pareggio ottenuto sabato sera in casa contro il Sassuolo, una delle poche notizie positive registrate dallo staff tecnico della Juventus è stata il ritorno in campo di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, falcidiato dai problemi fisici nelle ultime due stagioni, non disputatava una gara ufficiale dal 25 maggio 2024, giorno di Juventus-Monza 2-0. Con un post pubblicato ieri sul proprio profilo Instagram, il centravanti ha unito la gioia per il rientro in campo (dopo 665 giorni) e il dispiacere per l’1-1 coi neroverdi. "Non è il risultato che volevamo, ma dopo tutto quello che ci è voluto per tornare qui, è stato incredibile essere di nuovo in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui juve. Finalmente Milik: "Male il risultato ma tornare in campo è stato bellissimo»

Articoli correlati

Milik dopo Juve Sassuolo: «Non è il risultato che volevamo, ma è stato incredibile essere di nuovo in campo». Poi il messaggio ai tifosi – FOTOdi Redazione JuventusNews24Milik sui social dopo Juve Sassuolo ha voluto ringraziare i tifosi per l’accoglienza e festeggiato anche un ritorno in...

Leggi anche: Oddo: “Baresi e Maldini erano i miei idoli. Al Bayern Monaco è stato bellissimo, ma tornare al Milan…”

In un futuro molto vicino... Story Mode! - CALL OF DUTY BLACK OPS 3 [01]

Tutti gli aggiornamenti su Finalmente Milik

Temi più discussi: FINALMENTE Milik e Vlahovic: Juventus guarda chi si rivede, due rientri per l'assalto finale; Vlahovic e Milik a parte: le ultime dall'infermeria in vista di Juventus-Sassuolo; Juve, i nodi del futuro: Alisson resta il sogno per la porta; FLASH | In casa Juve si pensa già al Sassuolo: le condizioni di Thuram dopo l'infortunio contro l'Udinese.

Qui Juve. Finalmente Milik: Male il risultato ma tornare in campo è stato bellissimoNella delusione per il pareggio ottenuto sabato sera in casa contro il Sassuolo, una delle poche notizie positive registrate ... msn.com

Juventus, tornano Vlahovic e Milik: doppio centravanti per la corsa Champions, ma Muric nega la vittoriaJuventus, tornano Vlahovic e Milik: doppio centravanti per la corsa Champions, ma Muric nega la vittoria Buone notizie per la Juventus: Dusan ... tuttojuve.com

MILIK TORNA IN CAMPO CON LA MAGLIA DELLA JUVE Lo scenario è assolutamente possibile: il polacco sembra infatti finalmente aver smaltito i problemi fisici e ieri si è allenato interamente col gruppo #Milik #Juventus #spazioj x.com

#Milik è ritornato in campo dopo oltre 600 giorni e ha espresso la sua emozione sui social Cosa vi aspettate da lui da qui fino al termine della stagione Ditecelo nei commenti facebook