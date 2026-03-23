Mixa fiori di tiaré, noci di Tamanu e accordi minerali. È il sillage “blu” inventato dalla parfumeur di una Maison francese per un giardino sott’acqua. Dove il naso non funziona, ma la creatività sì METTI DI AVERE le idee chiare, fin da bambina, su quale sia il posto più bello al mondo: la Polinesia. Metti che, una volta adulta, qualcuno che ti vuole bene ti ci porti. Se sei Christine Nagel e il tuo lavoro – chez Hermès – è quello di inventare fragranze, non puoi far altro che dedicarne una al luogo dei tuoi sogni. E non una qualunque, ma un profumo Hermès destinato a prendere posto in una collezione che è un invito olfattivo al viaggio: i Parfums-Jardins della Casa francese. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Questo è il profumo di un giardino sottomarino. By Hermès

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