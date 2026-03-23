Tito Ettore Preioni, ex giudice della Corte d’Appello di Milano: «Le intercettazioni dei dialoghi tra membri del Csm e parlamentari in un hotel nel 2019 svelarono un sistema di potere. Al posto di correggere l’Anm ha preferito insabbiare». Non dobbiamo dimenticare, mentre andiamo a votare per il referendum, che tutto ha avuto origine nel maggio 2019 dalle conversazioni intercettate in un albergo romano durante una cena alla quale partecipavano alcuni magistrati membri del Consiglio superiore della magistratura, con aggiunta di parlamentari. Le intercettazioni, divulgate dalla stampa, costituivano un saggio delle reali modalità con le quali... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Questa riforma è necessaria. Le toghe non hanno voluto metter fine alla spartizione

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Temi più discussi: Questioni aperte sulla riforma costituzionale della giustizia; Referendum: perché votare No; Separazione carriere è uno slogan, il bersaglio è l'autonomia della magistratura, l'avvocata Parolari per il No alla riforma della giustizia: Non risolve i problemi; Giustizia, avvocati: Così si mandano a processo troppi innocenti, la riforma è necessaria.

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Si riparte dal dato dell’affluenza: circa il 46% alle 23 di domenica. Calabria tra le regioni meno coinvolte dalla consultazione sulla riforma Nordio. Sfida finale tra le ragioni del Sì e del No facebook

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 44,68% alle ore 23. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% delle sezioni. ANSA/ ANDRE x.com