Questa riforma è necessaria Le toghe non hanno voluto metter fine alla spartizione

Da laverita.info 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tito Ettore Preioni, ex giudice della Corte d’Appello di Milano: «Le intercettazioni dei dialoghi tra membri del Csm e parlamentari in un hotel nel 2019 svelarono un sistema di potere. Al posto di correggere l’Anm ha preferito insabbiare». Non dobbiamo dimenticare, mentre andiamo a votare per il referendum, che tutto ha avuto origine nel maggio 2019 dalle conversazioni intercettate in un albergo romano durante una cena alla quale partecipavano alcuni magistrati membri del Consiglio superiore della magistratura, con aggiunta di parlamentari. Le intercettazioni, divulgate dalla stampa, costituivano un saggio delle reali modalità con le quali... 🔗 Leggi su Laverita.info

questa riforma 232 necessaria le toghe non hanno voluto metter fine alla spartizione
© Laverita.info - Questa riforma è necessaria. Le toghe non hanno voluto metter fine alla spartizione

Articoli correlati

Leggi anche: Fontana: "Da avvocato dico che questa riforma è necessaria: non fatevi strumentalizzare"

Alla fine il fronte del Sì lo ammette: punire le toghe per i migrantiVizio di riforma I centri in Albania e la giudice Silvia Albano al centro dell’assalto social di Fratelli d’Italia.

Una raccolta di contenuti su Questa riforma è necessaria Le toghe...

Temi più discussi: Questioni aperte sulla riforma costituzionale della giustizia; Referendum: perché votare No; Separazione carriere è uno slogan, il bersaglio è l'autonomia della magistratura, l'avvocata Parolari per il No alla riforma della giustizia: Non risolve i problemi; Giustizia, avvocati: Così si mandano a processo troppi innocenti, la riforma è necessaria.

questa riforma è necessariaLA RIFORMA È NECESSARIA, MA NON SUFFICIENTEPer comprendere la necessità della attuale riforma dell’ordinamento giudiziario su cui si esprimeranno gli italiani con il referendum del prossimo 22-23 marzo 2026 non si può evitare di prendere le mo ... opinione.it

Referendum, l'avvocato Alberto Piccinini: «La riforma prevista è pericolosa, l’obiettivo del governo è mettere i magistrati sotto scacco»Il giuslavorista e il referendum sulla separazione delle carriere: «Sbagliano quelli che, in buona fede, sostengono che è necessario accettare questo pacchettone di riforme per garantire i diritti deg ... corrieredibologna.corriere.it

Digita per trovare news e video correlati.