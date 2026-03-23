Questa email del Fisco sembra vera ma ti svuota il conto | i 3 segnali da controllare

Da screenworld.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ondata di phishing sta prendendo di mira i contribuenti italiani, sfruttando in modo fraudolento l’immagine dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Le email truffa sono tornate in azione con una campagna particolarmente insidiosa, capace di eludere i filtri antispam attraverso un bug tecnico dei sistemi di posta elettronica. I malintenzionati inviano messaggi apparentemente ufficiali che riproducono con precisione grafica, linguaggio e struttura delle comunicazioni istituzionali. L’obiettivo è sempre lo stesso: carpire le credenziali di accesso alla posta elettronica delle vittime o, peggio ancora, dati sensibili come numeri di carte di credito e informazioni bancarie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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