Si è concluso oggi il voto sul Referendum della Giustizia, che ha portato alle urne il 56,26% degli aventi diritto. Un dato che, indipendentemente dall'esito, manifesta un risveglio dell'interesse civico popolare. Qualsiasi proiezione, però, sulle valutazioni politiche è approssimativa e Meloni lo aveva chiarito: il voto non inficia sull'Esecutivo e non rappresenta in alcun modo un giudizio nei suoi confronti. Se ne parlava oggi 23 marzo a Quarta Repubblica, la trasmissione di approfondimento condotta da Nicola Porro su Rete "Io ho accettato l'invito a fare da portavoce al fronte del sì per una storia personale, professionale, perché ci credo, ma non sono soggetto politico" ha detto il giornalista Giovanni Sallusti, che avverte di essere cauti "a trarre delle valutazioni prettamente politiche". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quarta Repubblica, Sallusti: "Cautela a valutazioni politiche"

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