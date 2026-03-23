Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 23 marzo 2026

Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. La puntata sarà preceduta dallo Speciale Referendum, condotto da Nicola Porro, dalle 14:50 alle 19:00. Collegamenti e dirette dai comitati racconteranno la giornata politica. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Lucio Malan,... 🔗 Leggi su Tpi.it

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