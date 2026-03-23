Negli ultimi anni il wrapping auto è diventato sempre più popolare tra automobilisti e aziende che desiderano personalizzare il proprio veicolo senza intervenire in modo permanente sulla carrozzeria. Una delle domande più frequenti è: quanto dura il wrapping auto? Capire la durata di questa soluzione è fondamentale per valutare se si tratta di un investimento conveniente. Il wrapping consiste nell’applicazione di una pellicola adesiva sulla superficie del veicolo, che può essere utilizzata sia per motivi estetici sia per proteggere la vernice originale. La durata del wrapping auto dipende da diversi fattori, tra cui la qualità dei materiali, le condizioni climatiche e la manutenzione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Quanto costa un wrapping