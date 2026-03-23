Quando partono Vinatzer e Franzoni nel gigante di Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Saranno due gli italiani impegnati domani nel gigante maschile di Hafjell, valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla pista norvegese vedremo in azione tra i pali larghi Alex Vinatzer, unico azzurro qualificato tramite la classifica di specialità (erano invitati i primi 25 della graduatoria), e anche Giovanni Franzoni, iscritto grazie al raggiungimento della soglia dei 500 punti nella WCSL assoluta. Obiettivo top10 alla portata sulla carta per Vinatzer, che sta attraversando però un periodo abbastanza negativo e non arriva tra i migliori dieci in gigante nel circuito maggiore dal 13 gennaio 2025 (quando fu ottavo a Val d’Isere). 🔗 Leggi su Oasport.it

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