Quando partono Della Mea e Trocker nello slalom di Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Da oasport.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia verrà rappresentata da Lara Della Mea e Anna Trocker nello slalom di Hafjell in occasione delle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Le azzurre proveranno a ben figurare tra i pali stretti in Norvegia con l’obiettivo di conquistare un buon piazzamento, ma sarà ovviamente impossibile replicare i magici successi ottenuti nell’ultimo weekend a Kvitfjell da Laura Pirovano in discesa e da Sofia Goggia in superG, conquistando in entrambi i casi anche la Coppa di specialità. Della Mea ha ricevuto in dote il pettorale 10 e spera di chiudere la miglior stagione della carriera con un exploit, anche se nelle ultime settimane ha fatto un po’ di fatica a tenere il passo delle più forti tra i rapid gates. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando partono della mea e trocker nello slalom di lillehammer 2026 orari n di pettorale tv
© Oasport.it - Quando partono Della Mea e Trocker nello slalom di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

Articoli correlati

Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Are 2026: orari, n. di pettorale, tvSette italiane parteciperanno allo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Svezia si concluderà il fine settimana aperto...

Quando partono Della Mea e le italiane nello slalom di Flachau 2026: orari, n. di pettorale, tvMartedì 13 gennaio è in programma lo slalom di Flachau, valevole come dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile.

Tutti gli aggiornamenti su Quando partono Della Mea e Trocker...

Temi più discussi: Quando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Are 2026: orari, n. di pettorale, tv; Coppa del Mondo di sci alpino: Camille Rast guida la prima manche del gigante di Are, ottavo posto per Sofia Goggia; Tris consecutivo per Pirovano: vince la coppa di discesa! Rivivi il LIVE; A che ora gli sport invernali oggi in tv: programma domenica 15 marzo e streaming.

della mea quando partono della meaQuando partono Della Mea e Trocker nello slalom di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tvL'Italia verrà rappresentata da Lara Della Mea e Anna Trocker nello slalom di Hafjell in occasione delle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci ... oasport.it

della mea quando partono della meaQuando partono Della Mea e le azzurre nello slalom di Are 2026: orari, n. di pettorale, tvSette italiane parteciperanno allo slalom di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Svezia si concluderà il fine settimana aperto da ... oasport.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.