M ettere “nero su bianco”, letteralmente, tutte le proprie preoccupazioni. La worry list una tecnica, o meglio uno strumento, usata molto spesso in psicologia che aiuta a esternarle e quindi a osservarle con maggiore chiarezza. Non solo, ma anche a soppesarle in maniera più oggettiva. Il risultato? Molto spesso ci si rende conto che sono tutte risolvibili oppure che non dipendono dalla nostra volontà. Liberando così la mente. Depressione da politica: in America sempre più persone vanno dallo psicologo per colpa dell’attualità X Leggi anche › La psicologa risponde. Autostima: perché è difficile riconoscere i propri meriti e come sentirsi efficaci Worry list, la tecnica di scrivere le proprie preoccupazioni per liberare la mente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quando i pensieri e le preoccupazioni diventano troppe, scriverle di getto su un foglio è d'aiuto. Si chiama worry list

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