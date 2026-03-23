Conto alla rovescia. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli da definire per sancire il proseguimento del matrimonio tra Luciano Spalletti e la Juventus. Nessun dubbio tra i dirigenti bianconeri sul fatto che l'ex ct della Nazionale, nonostante qualche inciampo nei risultati degli ultimi due mesi, sia l'uomo giusto per riportare la Vecchia Signora a lottare per lo scudetto, come non accade da 6 stagioni. I prossimi passi formali saranno fatti nei prossimi giorni, per arrivare all'ufficialità prima di Pasqua. Dopo l'allenamento di scarico di domenica, Luciano Spalletti ha concesso quattro giorni di riposo alla squadra,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando firma, quanto guadagnerà, quali giocatori chiede: tutto sul rinnovo di Spalletti

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