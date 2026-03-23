Durante gli anni della pandemia, anche Qualiano ha pagato un prezzo altissimo, perdendo tanti suoi cittadini a causa del Covid. Un periodo segnato dal dolore, aggravato dall’impossibilità, per molti, di dare l’ultimo saluto ai propri cari.. Durante gli anni della pandemia, anche Qualiano ha pagato un prezzo altissimo, perdendo tanti suoi cittadini a causa del Covid. Un periodo segnato dal dolore, aggravato dall’impossibilità, per molti, di dare l’ultimo saluto ai propri cari. Per non dimenticare e per custodire la memoria di chi non c’è più, la comunità si prepara a vivere un momento di raccoglimento e condivisione. Sabato 28 marzo, alle ore 18:00, presso la chiesa Maria Santissima Immacolata, si terrà una messa in memoria delle vittime del Covid. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano ricorda le vittime del Covid: cerimonia alla Santissima Immacolata

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