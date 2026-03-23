Il ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, in vista dei playoff per il Mondiale, non potrà contare su Federico Chiesa, che è stato il convocato “a sorpresa” ufficializzato nella giornata di venerdì. Per un problema fisico, l’esterno del Liverpool non riuscirà a disputare la partita contro l’Irlanda del Nord di giovedì 26 (e l’eventuale finale). Al suo posto, Gattuso ha convocato Nicolò Cambiaghi del Bologna, che ha segnato il gol decisivo contro la Roma ai supplementari in Europa League per passare ai quarti di finale. Per lui, è la seconda chiamata in Nazionale; il ct lo aveva chiamato ad ottobre per le sfide vinte contro Estonia e Israele nelle qualificazioni ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pure Chiesa dà forfait, i dieci piccoli italiani di Gattuso

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