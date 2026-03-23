Puoi aprire il file? Io non riesco manda email alla collega ma era un video erotico | bancario licenziato

L’uomo ha sempre sostenuto che si è trattato di un semplice errore perché pensava fosse un filmato promozionale ma la banca e il Tribunale civile di Ravenna hanno stabilito che il comportamento verso la collega è una giusta causa per il licenziamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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