«É stato fatto un grande lavoro da parte di tante persone che hanno provato a spiegare il valore, il senso e la forza della Costituzione. La gente lo ha compreso. Questo è stato un voto per la Costituzione e per l'equilibrio di poteri così come sono. E questo è il risultato più importante». Così il procuratore di Bari, Roberto Rossi, sull'esito del referendum sulla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario. «La Costituzione - afferma - è la nostra madre, è nostro padre, è quello che ci fa italiani. La difesa dei diritti dei cittadini, l'autonomia dei magistrati, l'equilibrio dei poteri sono principi che la gente ha compreso e assorbito. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Puglia, referendum sulla giustizia: il No trionfa con il 57%. Emiliano: «L'abbiamo scampata»

Articoli correlati

Puglia: 4 eventi per il referendum sulla giustiziaLa campagna referendaria sulla riforma costituzionale della giustizia si sta intensificando in Puglia, con una serie di appuntamenti che vedono il...

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, chiusi i seggi: a Reggio Calabria alle 15 ha votato il 53,57%

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Contenuti e approfondimenti su Puglia referendum sulla giustizia il No...

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, oggi si vota fino alle 15. Affluenza in Puglia e Basilicata sotto la media nazionale; Referendum sulla Giustizia, alle 23 affluenza nazionale al 46,07%. In Puglia dati sotto la media; Referendum sulla giustizia, affluenza alle 12: in Puglia vota il 12,11%, dato nazionale al 14,8%; Referendum giustizia, alle 23 affluenza al 34,88% in provincia di Foggia - FoggiaToday.

Referendum, alta affluenza anche in Puglia: 52,01%In testa le province di Bari e Lecce. Il dato è comunque inferiore alla media nazionale: peggio di noi solo Sicilia, Calabria e Campania ... rainews.it

Referendum sulla giustizia, riforma respinta: il no vince con il 54% (57% in Puglia)Affluenza al 59%. Il Sud sotto la media nazionale per presenza alle urne: Puglia al 52%, Basilicata al 53%. L'Anm: «Abbiamo protetto la Costituzione» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

+++ REFERENDUM - In Puglia, come in Italia, affermazione del No: dato attorno al 57% +++ facebook

Referendum sulla giustizia, scrutinio in corso: 54,32% no, 45,68% sì. In Puglia il no al 57,4% - News x.com