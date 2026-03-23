Provincia esordio col botto del nuovo Consiglio Nervi tesi sui debiti urla e tensioni tra 2 sindaci | Devi stare zitto

Dalla teoria della trasparenza alla pratica dello scontro, Colombiano: "Mi aspettavo maggiore collaborazione, così diventa complicato" Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, solo pochi giorni fa aveva detto: “Piena collaborazione con tutti i neo eletti consiglieri, massima condivisione e trasparenza”. Peccato che – per assurdo – nel primo consiglio provinciale ‘utile’, quello della convalida dei nuovi rappresentanti di Terra di Lavoro, si è messa in discussione proprio la trasparenza dell’operato (anche) della segretaria generale dell’Ente oltre che – politicamente – del sindaco di San Marcellino. E non sono mancati i momenti di tensione: urla, decibel altissimi e sguardi impietriti di numerosi cittadini (politici e non) presenti tra i banchi del ‘pubblico’ del consiglio provinciale (tante le sedute occupate). 🔗 Leggi su Casertanews.it

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