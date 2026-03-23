Tempo di lettura: 2 minuti Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Provinciale di Caserta, a seguito delle elezioni del 1° marzo, con una prima seduta che ha segnato l’avvio della nuova consiliatura e definito i principali assetti politici dell’ente. In apertura dei lavori si è proceduto, come previsto, alla convalida degli eletti, passaggio formale che dà piena legittimità al nuovo Consiglio. Subito dopo, l’assemblea ha preso atto della costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo, elemento chiave per l’organizzazione dell’attività politico-amministrativa. A guidare i gruppi saranno Antonio Scialdone... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia di Caserta, insediato il nuovo consiglio: “Serve un lavoro condiviso”

Articoli correlati

Caserta, Ordine dei Commercialisti: insediato il nuovo ConsiglioSi è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, eletto a seguito della tornata...

Benevento, insediato il nuovo Consiglio provincialeIl Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Benevento, Maria Antonietta Iacobellis, al termiune della...

Una selezione di notizie su Provincia di Caserta insediato il nuovo...

Temi più discussi: Provincia, deleghe ancora in sospeso: Colombiano prende tempo tra equilibri politici e partita Asi; In 89 uffici postali della provincia di Caserta è possibile richiedere il passaporto; Poste Italiane, in 89 uffici postali della provincia di Caserta è possibile richiedere il passaporto: ecco come fare; Giornate FAI di Primavera 2026: i luoghi aperti tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Provincia, insediato il Consiglio: convalidati gli eletti e costituiti i gruppiSi è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale di Caserta, convocata a seguito delle elezioni dei consiglieri provinciali tenutesi ... msn.com

Provincia di Caserta, prima seduta del nuovo Consiglio: nominati capigruppoCaserta – Si apre ufficialmente la nuova consiliatura della Provincia di Caserta con la prima seduta del Consiglio Provinciale, convocata dopo le elezioni del ... pupia.tv

35 casi di Epatite A in provincia di Caserta. La situazione, cosa fare e come comportarsi. Parla il Direttore Generale ASL, dott. Limone facebook