La consultazione si è conclusa con una netta prevalenza del No, che ha ottenuto il 56,22% dei voti, contro il 43,78% dei Sì. L’affluenza finale nella provincia si è attestata al 53,88%, segnalando una partecipazione leggermente superiore alla media nazionale. Comunicato Stampa Il sindaco di Benevento sottolinea l’importanza della mobilitazione e auspica un dialogo parlamentare. Comunicato Stampa Un progetto che unisce storia, natura ed educazione prende vita nelle scuole grazie. Comunicato Stampa Il presidente Tazza chiede una risposta forte a tutela delle imprese agricole e. Comunicato Stampa Decisiva la segnalazione di una commerciante e le immagini di videosorveglianza per ricostruire. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provincia di Benevento: Referendum Giustizia, vince il No

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