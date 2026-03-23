Protesta studenti e operai davanti alla Camera | Meloni dimissioni

Da ildenaro.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 mar. (askanews) – Protesta di Usb, Potere al Popolo, Arci, e comitato No sociale, di cui fanno parte i collettivi studenteschi Osa e Cambiare Rotta, davanti a Montecitorio al grido di “Governo Meloni dimissioni”, “Giorgia Meloni devi andartene, vattene, vattene”. Mentre a Piazza Barberini i partiti di centrosinistra e la Cgil festeggiano la vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, qualche centinaio di persone in corteo ha raggiunto piazza Monte Citorio – da diverse ore blindata e chiusa al passaggio del pubblico attraverso un cordone di polizia – con uno striscione che chiede le dimissioni della premier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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