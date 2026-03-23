Protesta studenti e operai davanti alla Camera | Meloni dimissioni

Roma, 23 mar. (askanews) – Protesta di Usb, Potere al Popolo, Arci, e comitato No sociale, di cui fanno parte i collettivi studenteschi Osa e Cambiare Rotta, davanti a Montecitorio al grido di “Governo Meloni dimissioni”, “Giorgia Meloni devi andartene, vattene, vattene”. Mentre a Piazza Barberini i partiti di centrosinistra e la Cgil festeggiano la vittoria del No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, qualche centinaio di persone in corteo ha raggiunto piazza Monte Citorio – da diverse ore blindata e chiusa al passaggio del pubblico attraverso un cordone di polizia – con uno striscione che chiede le dimissioni della premier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Referendum, prosegue la protesta degli studenti fuori sede davanti alla Camera. Avs: “Ostacolare il loro voto? Scelta politica”Prosegue la protesta degli studenti, oggi di fronte alla Camera dei deputati dopo il sit-in di ieri al Ministero della Giustizia, contro la mancata...

Protesta degli studenti del "Da Vinci" davanti alla Provincia: "Rivogliamo i nostri spazi"Mattinata di mobilitazione per gli studenti dell'Istituto "Da Vinci", che hanno deciso di radunarsi davanti alla sede della Provincia di Salerno per...

Approfondimenti e contenuti su Protesta studenti

Temi più discussi: Referendum, la protesta degli studenti e lavoratori fuorisede a Milano e Roma - diretta; Studenti in protesta dopo l'incidente a scuola: Attività in strutture fatiscenti; Lavoratori licenziati dopo esser stati sfruttati: nuova protesta dei Sudd Cobas; Studenti e lavoratori fuorisede chiedono di poter votare per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: la protesta a Milano.

Protesta studenti e operai davanti alla Camera: Meloni dimissioniRoma, 23 mar. (askanews) - Protesta di Usb, Potere al Popolo, Arci, e comitato No sociale, di cui fanno parte i collettivi studenteschi Osa ... notizie.tiscali.it

Inzago, studenti in presidio all’istituto Bellisario: Regole e divieti che uccidono socializzazione e libertàInzago (Milano), 5 marzo 2026 – Regole e divieti che uccidono la socializzazione e la dignità, adesso vogliamo essere ascoltati, picchetto e manifestazione all'istituto d'istruzione superiore Marisa ... ilgiorno.it

Protesta degli studenti fuorisede a Napoli, nella sede di Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Napoli Federico II, contro l’impossibilità di votare al referendum nel luogo di studio. Il Collettivo Autorganizzato Universitario ha allestito una cabina elettor facebook

Referendum, protesta con cabina elettorale a Napoli degli studenti fuorisede. "Per esercitare diritto al voto dovremmo tornare nelle nostre città con costi esorbitanti" #ANSA x.com